Vader en zoon slaan neus militair kapot

De 59-jarige Gauripersad en diens 34-jarige zoon, Soeradj T. zijn maandag door de Surinaamse politie in verzekering gesteld, omdat zij een militair een kapotte neus hebben bezorgd.

Op zondag 26 juni reden vader en zoon de militair op de Oost-Westverbinding in Suriname klem, omdat de militair hen dreigde uit huis te zetten. Het is namelijk zo dat de militair in kwestie goed bevriend is met een neef van de verdachten.

Hij zou de verdachten bij een bemiddeling over een perceel hebben gedreigd hun uit huis te zetten. Dit viel niet in goede aarde bij vader en zijn zoon. Beiden namen plaats in hun eigen voertuig en reden achter de militair aan.

Het lukte de vader en diens zoon de auto van de militair klem te rijden. Zij mishandelden hem, met als gevolg dat hij een neusbeenfractuur opliep. De politie van Meerzorg werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Van vader en zoon ontbrak elk spoor. Vandaag is het duo opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het OM zijn beiden in verzekering gesteld.