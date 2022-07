3 op de 10 mensen van Surinaamse of Nederlands-Caribische afkomst voelt zich gediscrimineerd

Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat ongeveer 3 op de 10 mensen in Nederland met een Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst, zich gediscrimineerd voelen.

11 procent van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder zei dat ze zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd hebben gevoeld. Van de mensen met een Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst voelden zich ongeveer 30 procent zioch gediscrimineerd.

De meestgenoemde gronden voor discriminatie waren ras of huidskleur en nationaliteit. Minder dan 1 op de 10 mensen die zich gediscrimineerd voelden, heeft dit ergens gemeld.

De uitkomsten volgen uit de Veiligheidsmonitor, een enquête waaraan 173 duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben deelgenomen.