Aangifte tegen Richard Kalloe door granman en dorpsbewoners Brokopondo

In Brokopondo is vandaag aangifte gedaan tegen NDP politicus ir. Richard Kalloe, om uitspraken die hij gedaan heeft tijdens een vraaggesprek op de radio. Dat heeft onderinspecteur Milton Bisschop van de afdeling PR van het Korps Politie Suriname bevestigd.

De aangifte tegen de ex-minister is gedaan door dorpsbewoners en de granman, terzake belediging van een bevolkingsgroep op basis van artikel 175 ,176 Wetboek van Strafrecht zegt de woordvoerder van de Surinaamse politie.

“De aangifte is in geschrifte gesteld en de zaak zal door de recherche van Regio midden verder worden onderzocht . Het openbaar ministerie is ter zake al gerapporteerd” aldus Bisschop.

Kalloe zou in de gewraakte uitzending beledigende uitspraken over afro-Surinamers hebben gedaan, vinden de aangevers. Zelf is hij zich van geen kwaad bewust. In onderstaand gesprek met Stanvaste Radio nuanceert hij z’n uitspraken: