Crew Fly Allways onderweg naar hotel betrokken bij aanrijding

Een crew van luchtvaartmaatschappij Fly Allways, die met een busje vanuit luchthaven Zanderij naar hotel Torarica vervoerd werd, is dinsdagnacht betrokken geweest bij een aanrijding aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname. De piloot raakte gewond en is samen met nog een persoon per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Het ging om een aanrijding tussen het busje, een pick-up en een terreinwagen. De pick-up reed over de Burenstraat richting Zwartenhovenbrugstraat. Het busje reed over de Zwartenhovenbrugstraat richting Keizerstraat. De terreinwagen reed in tegenovergestelde richting.

De bestuurder van de pick-up zou haastig op de Zwartenhovenbrugstraat zijn gekomen en daarbij de rijbaan van het busje hebben doorkruist. De bestuurder van het busje probeerde uit te wijken, maar kwam in botsing met de terreinwagen. De pick-up bestuurder maakte ook een uitwijkmanoeuvre en kwam ook in botsing met de terreinwagen.

De piloot en een mede-inzittende van de terreinwagen raakten gewond en zijn voor medische behandeling gebracht naar de SEH.

Alle drie voertuigen hebben flinke schade opgelopen en zijn door een sleepdienst afgevoerd. De crew is door een andere busje van het transportbedrijf gebracht naar het hotel. De politie van bureau Centrum heeft de zaak in onderzoek.