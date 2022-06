Ontdek Suriname in Amsterdam met chef Donovan Kraag

Van Amsterdamse Bodem, onderdeel van stichting De Gezonde Stad, lanceert deze zomer gratis themaroutes die de deelnemers de verborgen parels van culinair Amsterdam laten ontdekken. Deze routes kunnen lopend, met de fiets of met het OV afgelegd worden en laten steeds weer een nieuwe culinaire kant van Amsterdam zien aan de hand van verschillende horeca-adressen en activiteiten.

Vanaf dinsdag is de eerste route van de reeks online en geprint beschikbaar: de Suri Route. Op deze route neemt chef Donovan Kraag deelnemers in het kader van Keti Koti mee op pad langs zijn favoriete culinaire Surinaamse adressen en activiteiten in de stad. Ook na 1 juli blijft de route online beschikbaar.

Surinaamse culinaire traditie in de stad

Elk jaar op 1 juli is het Keti Koti en staan we stil bij de afschaffing van de slavernij in Suriname. Een belangrijk onderdeel op deze feestdag is eten Рwant eten verbindt en vertelt ook een historisch verhaal. Donovan tipt in zijn route wat je moet proeven, ruiken, zien en doen om de Surinaamse culinaire traditie van Amsterdam beter te leren kennen. De combinatie van geschiedenis met het culturele én culinaire erfgoed maakt de Suri Route tot een bijzonder smakelijke en avontuurlijke tocht. Van streetfood tot bakabana en de Sabi Suriname tentoonstelling in het Tropenmuseum: de route levert gegarandeerd een Surinaams feestje voor de smaakpapillen op.

Duurzame en gezonde insteek

De ondernemers op de route werken met producten en smaken die hun oorsprong vinden of zijn samengesteld op Amsterdamse bodem, hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan of serveren lekkere gezonde plantaardige gerechten. Voor wie zich aan het einde van de route zelf aan de slag wil met de Surinaamse keuken deelt Donovan zijn favoriete recept.

Praktische informatie

De route is (gratis) te vinden via deze link. Ook is de route geprint beschikbaar bij verschillende OBA-locaties en de adressen op de route (op is op). Vergeet niet om voor vertrek de openingstijden van de locaties te checken.