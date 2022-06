Vrouw in ziekenhuis na ruzie met haar man over een telefoon

De politie in Suriname heeft maandag de 51-jarige Glenn D. aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat hij zijn vrouw zwaar lichamelijk letsel had toegebracht. Dit geval deed zich in de ochtend aan de Frederik Derbystraat voor.

Volgens verklaring van de verdachte kreeg hij ruzie met zijn vrouw over een telefoon. De vrouw belette hem de toegang tot de slaapkamer, waarna de man haar probeerde weg te krijgen. Zij hield de man van achteren vast. Daarbij is de vrouw, naar zeggen van Glenn, ongelukkigerwijs komen te vallen.

Ze kon daarna haar armen en benen niet meer bewegen. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar zij ter observatie is opgenomen. De politie van Centrum was ter plaatse voor onderzoek. De man werd aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.