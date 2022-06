Scooterrijder vliegt over drempel en raakt gewond

Een man is maandagavond gewond geraakt nadat hij met een scooter over een drempel aan de Gravenberchstraat is gevlogen en meters verder hard op de grond is gevallen.

De scooterrijder klaagde van pijn en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De man reed over de Gravenberchstraat richting de Van Idsingastraat. Nabij de Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) vloog hij over de drempel en viel hij hard op de grond.

De scooterrijder beweerde de drempel laat gezien te hebben, waardoor hij niet kon afremmen. Naar zijn zeggen reed hij niet hard. Volgens een ooggetuige liegt de man. “Hij reed met een hoge snelheid, de afstand waar hij is beland zegt veel”.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek.