Suriname vertegenwoordigen op U20 vrouwen WK eer voor Mijensa Rensch

“Het is een hele eer om Suriname op zo’n groot sportpodium te mogen vertegenwoordigen”. Woorden van de Surinaamse FIFA-assistent referee Mijensa Rensch. Zij ontving in mei het goede nieuws dat zij de Concacaf-regio in augustus mag vertegenwoordigen op het vrouwen U-20 WK in Costa Rica.

Rensch is thans volop in training en kijkt vol verwachtingen uit naar het grote moment. Allereerst reist zij later deze week af naar Mexico waar zij ook als assistent-arbiter zal optreden tijdens de Concacaf Womens Championship 2022. Het is de laatste ronde voor deelname aan het Vrouwen WK 2023 in New Zeeland en Australia. Rensch noemt haar selectie voor het U20 WK een lang proces dat met veel geloof en doorzettingsvermogen gepaard is gegaan.

“Het begon vanaf het moment dat ik in de arbitrage ben gestapt, wat altijd een droom is geweest.” De FIFA-assistent referee – die ook actief voetbalster is geweest – zegt dat zij zich vanaf toen keihard heeft ingezet en vooral heeft gelet op de details die nodig zijn om op die plaats te komen. Als eisen die worden gesteld voor participatie aan een podium als het WK somt Rensch aspecten op als fitness, field session, participatie, performance op het veld en persoonlijkheid.

Zij begon zich reeds in 2020 voor te bereiden op dit moment en heeft haar voorbereiding de afgelopen periode scherper gesteld. “Want niet omdat je al op de lijst bent, ben je er al. Er worden testen afgenomen en je moet nog aan een aantal dingen voldoen om jezelf te bewijzen” Rensch werkt nu aan haar snelheid en heeft theoretische testen voor de boeg.

Zij heeft eerder ervaring opgedaan tijdens de finale van de Women’s Championship 2018. Daarnaast heeft Rensch al eens mogen participeren bij een U20 finale en de finale van de Dallas Cup. “Dat zijn een paar van de internationale finals die ik heb mogen doen.” Zij noemt haar participatie aan de Algarve Cup ook als een van haar grote ervaringen. Dit is een jaarlijks voetbaltoernooi in Portugal waarbij vrouwelijke WK-kandidaat arbiters worden ingezet. Op deze manier heeft Rensch ook Europese ervaring opgedaan met landen als Zwitserland, Denemarken en Duitsland.

De voetbalreferee is als actieve speelster uitgekomen voor de U17-, U19-, U20- en senioren vrouwenselecties. Nadat ze stopte met actief voetballen wilde Rensch nog binnen het voetbalgebeuren haar bijdrage blijven leveren. Het arbitersvak stond haar aan en zij stelde haar doelen én haar dromen steeds hoger. “Je wil eerst op internationale lijsten staan, dan in een finale of championship in de juniorenklasse en elke keer een stap hogerop komen.”

Rensch wil met de twee collega’s waarmee zij een trio zal vormen op het U20 vrouwen WK de semi-finales bereiken. Haar grootste doel is een senioren WK, waarvan de eerstvolgende in 2023 is. “Als ik nu kans heb gekregen voor het U20 WK, dan is dat ook mogelijk”, zegt ze zelfverzekerd. “Ik moet alleen maar me best doen en een beetje geluk hebben.”

Arbiter Rensch tracht andere vrouwen voor het arbitersvak te stimuleren door haar prestatie op het veld. “Ik laat ze zien wat ik doe, zorg ervoor dat ik een voorbeeldfiguur ben en dat anderen naar mij opkijken.” Zij staat niet alleen, maar vormt een team met collega’s als Zachari Zeegelaar, Suelle Shepperd en andere opkomende arbiters. Daarnaast is arbiter Rensch ingenomen met de ondersteuning die ze vanaf dit jaar krijgt van de Torarica Group.