OPINIE: ‘Journalisten!’

[INGEZONDEN] – Ik vrees en ik denk met mij nog vele anderen, voor de onbekwaamheid van de Surinaamse pseudo ‘journalisten’! Het feit dat jullie collega dhr. Pinas door de rechter volkommen vogelvrij is gemaakt, moet jullie toch wel aan het denken zetten. Mits je beschikt over enige vorm van collegiaal gedrag.

Maar helaas dat hebben de journalisten totaal niet en trappen dus daarom maar elke open deur in waar het maar kan!

De huidige president heeft al sinds februari 2020 belooft dat er 4 miljard zou worden overgemaakt als hij president zou worden. Beste journalisten: inmiddels zijn we ruim 2 jaren verder en ook tig open deuren verder. Helaas is er geen journalist geweest die heeft durven vragen, wanneer die 4 miljard komt.

Hetzelfde geldt voor de vraag ‘hoe het nou zit met SURFIN NV, NEW SURFIN NV’ en dan krijg je nog een paar NV’S die uit een hanenhok komen. Eindresultaat is dat niemand er om vraagt! Ik snap het wel, niemand wil een handgranaat onder zijn auto dan wel erf, laat staan dat het projectiel ontploft. Tja, dan zijn de journalisten uiteraard monddood. Maar beste journalisten het projectiel is niet ontploft dus stel die vraag gewoon!

Ditzelfde geldt voor de wateroverlast momenteel in het land. Mensen staan tot hun enkels in hun voorzaal in het water en dat is enorm triest. Maar geen 1 journalist die vraagt wat de minister bedoelde met zijn woorden ‘we zullen de mensen straffen’. Deze zin is momenteel helaas wel erg letterlijk genomen, dat burgers tijdens de inflatie van 55,6% in 1 jaar zelf geld moeten gaan inzamelen voor een sluisdeur (waar is die 4 miljard diaspora geld gebleven, die was beloofd?).

Geen enkele journalist die vraagt wat het resultaat is van de minister van Bibi en ja ik heb het over dhr. Ramdin. Als we alle verhalen mogen geloven doet de beste man heel goed zijn werk. Echter zegt de realiteit iets anders en heeft hij de afgelopen 2 jaren louter en alleen geld uitgegeven aan dienstreizen en in mijn ogen, wat ik uit de pers heb gelezen, nutteloze ambassades te plaatsen. Want zeg nou zelf, hoeveel Marokkanen wonen er in Suriname en hoeveel Surinamers wonen er in Marokko en dan praat ik slechts over 1 ambassade hoor. De waarheid zegt ons, gezien alle foto’s en andere beeldmaterialen dat het haast lijkt op een wannabee selfie minister of in het slechtste geval een tassendrager van de president.

Helaas is ook hier geen enkele journalist die hier een vraag over stelt. Nee, het is niet zo moeilijk om te vragen wat het resultaat is van de minister van ‘say hip hop Bibi you don’t stop’. Hierdoor blijft alles voor de bevolking 1 grote zwarte dan wel dikke grijze wolk en laat nou net dat het grote probleem zijn in het binnenland van het prachtige land. Natuurlijk zijn deze mensen ook weer een dikke diaspora worst voor hun neus gehouden! Natuurlijk heeft de regering hun hulp en beterschap gewenst, maar helaas was de weg voor het paleis even belangrijker en dat samen met het tijdelijk lozen van de daklozen. Want stel je voor, dat een minister van (‘say hip hop Bibi you don’t stop’) Haïti een dakloze zal tegenkomen onderweg op de uiterst en extreem goede geasfalteerde weg naar het paleis toe.

Journalisten, waar blijven jullie kritische vragen die jullie jaren eerder wel hadden en blijkbaar nu ineens in het hier en nu te zijn verdwenen! Doe je werk en stel de vragen, dat wilt de bevolking horen in plaats van de tig open deuren open te trappen!

Warme groet,

Appie Konig