De 17-jarige Surinaamse Chiquita Malaha is vrijdagavond in de Verenigde Staten gekroond tot de second runner up van de Miss Teen India Worldwide verkiezing.

Roshani Razak van buurland Guyana wist de titel te winnen en Navya Paingol van de Verenigde Staten is gekroond tot de first runner up.

Malaha werd vorig maand nog in eigen land uitgeroepen tot winnaar van de Miss Teen India Worldwide Suriname verkiezing.