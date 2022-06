25-jarige man steekt onbewoond pand in brand, maar weet niet waarom

De 25-jarige Frank A. is zaterdagmorgen door de politie van Latour aangehouden wegens brandstichting in een onbewoond pand aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

De politie kreeg hedenmorgen rond 08.30u een melding van een beginnende brand aan de Indira Gandhiweg dichtbij Sol service station. Ter plaatse aangekomen verklaarde een getuige, dat hij ten tijde van de brand een verdachte uit het pand zag wegrennen.

Na intensief speurwerk lukte het de sterke arm de verdachte in de kraag te vatten. Bij zijn aanhouding gaf Frank volmondig toe de brand te hebben gesticht. Hij verklaarde verder niet te weten waarom hij tot de daad overging.

Door kordaat optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen. Voor de komst van de brandweer stond het plafond van het onbewoond pand reeds in vlammen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Frank in verzekering gesteld.