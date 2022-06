Mitchel slaat klant met kruk op hoofd in bettingshop

In een bettingshop in Suriname, is afgelopen zondagmiddag omstreeks 15.30u een vechtpartij uitgebroken. Daarbij heeft de 28-jarige Mitchel een andere klant met een kruk op het hoofd heeft bewerkt.

De verdachte Mitchel A., wenste in de shop te gokken, maar de computer (pc) bleek bezet te zijn. Hij vroeg de klant achter de pc of hij klaar was. Deze gebruikte naar zeggen van de verdachte de woorden ‘ju djuka‘, hetgeen niet in goede aarde bij de verdachte viel.

Er ontstond een woordenwisseling, waarbij Mitchel zich op een gegeven moment bewapende met een zware kruk. Daarmee sloeg hij op het hoofd van de ander, die hevig begon te bloeden. Dit alles is vastgelegd met de beveiligingscamera van de bettingshop. Een andere klant heeft de verdachte weten tegen te houden.

Mitchel moet naar verluidt een oud bekende van de politie zijn, die niet lang terug in vrijheid is gesteld. Hij werd gisteren door Regio Bijstandsteam Midden in samenwerking met recherche regio Midden aangehouden en overgedragen aan politie Santodorp.

Na afstemming is de verdachte in verzekering gesteld.