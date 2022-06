Moeder en drie minderjarige kinderen dakloos door woningbrand

In het voormalige stafdorp van Suralco bij het Wilhelmina’s park in Suriname, is zaterdagmiddag rond 17.00u een brand uitgebroken in een van de krakerswoningen.

Een moeder en haar drie minderjarige kinderen woonden in het huisje. Ten tijde van de brand waren de kinderen van 13, 11 en 5 jaar alleen thuis, zegt de politie aan de redactie van Waterkant.Net.

Het is vooralsnog niet bekend hoe en waar de brand precies is ontstaan. Volgens de politie van Moengo is het pand wel aangesloten op het elektriciteitsnet van het Surinaamse energiebedrijf EBS.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het onderzoek duurt voort.