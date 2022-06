Dronken Braziliaanse vrouw beroofd van geld, sieraden en voertuig

Een 32-jarige Braziliaanse vrouw in Suriname, die naar de bevindingen van de politie van Paramaribo onder invloed van alcohol verkeerde, is in de nacht van zondag op maandag beroofd aan de Gongrijpstraat.

Twee criminelen, van wie een gewapend met een vuistvuurwapen hebben haar rond 04.00u overrompeld aan de Gongrijpstraat. Ze werd daarbij beroofd van haar voertuig, sieraden, mobiele telefoon en 1.500 USD.

De daders hebben haar mishandeld, waardoor ze verwonding aan haar gelaat opliep. De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer kon niet worden gehoord vanwege de taalbarrière.

Zij werd met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp. Van de daders ontbreekt elk spoor.