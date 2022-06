OPINIE: ‘Schaamteloze politiekvoering Bouterse en Ebu Jones’

[INGEZONDEN] – De NDP heeft op zaterdag 11 juni jongstleden een ‘massameeting’ gehouden in het rijstdistrict Nickerie, waarbij diverse sprekers flink hebben uitgehaald naar de huidige Surinaamse regering. Bouterse, de man die veroordeeld is tot 20 jaar gevangenisstraf wegens meervoudige moorden, heeft deze regering de oorlog verklaard. Het schijnt dat die tandeloze ’tigri’ weer wakker is!

De uitspraken van Bouterse rieken naar elementen van de militaire dictatuur van de jaren ’80. Zijn uitspraken laten mij terugdenken aan de intimiderende uitspraken van André Misiekaba, toen hij in november 2019, zei: Als je wil vechten, laten we vechten, we zijn ready. Maar de spierballentaal van Bouterse maakt op mij helemaal geen indruk, het zijn losse flodders.

Bouterse is van oordeel dat deze regering het volk in armoede heeft gedompeld. Het is onvoorstelbaar en verbazingwekkend dat juist de man die het volk in armoede en ellende heeft gestort, het lef heeft te beweren dat deze regering het volk laat verhongeren. Maar we weten allemaal wat de oorzaken zijn, namelijk het super wanbeleid van Bouterse/Adhin/Hoefdraad en de roof van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Surinaamse Postspaarbank(SPSB).

Regering Bouterse/Adhin heeft een schuld van bijkans 4 miljard US$ achtergelaten voor het volk van Suriname, daarom leeft het volk van Suriname in armoede. Over de gigantische schuld praat de NDP helemaal niet, ze wekt de indruk bij het volk alsof deze regering een slecht beleid voert. Niets is minder waar, deze regering voert een prudent beleid om de economie van Suriname weer te herstellen.

Toen Bouterse in 2010 aan de macht kwam was de economie vrijwel stabiel, bijna alles was betaalbaar. Maar gaandeweg was het vrij duidelijk dat het de verkeerde kant opging met het beleid. In april 2014 merkte je het al op dat het volk in armoede leefde. Dat beaamde Bouterse zelf, op een vergadering in Commewijne zei hij: “We hebben geen vijanden, de enige vijand die de NDP heeft, heet armoede”.

Bouterse heeft sindsdien niks gedaan aan de bestrijding van de armoede, dan wil hij dat deze regering, de armoede die hij 8 jaar lang in stand heeft gehouden, in 22 maanden moet oplossen. Van 2014 tot 16 juli 2020, heeft de NDP bijna de hele economie kapot gemaakt, Suriname leefde alleen maar van geleend geld. Nu zit deze regering en het volk van Suriname met de gebakken NDP peren.

In DNA zijn de leden van de NDP bang voor het DNA lid Mahinder Jogi. Als hij aan het woord komt beven ze, sommige van die leden lopen stiekempjes weg uit de zaal. Op de vergadering van Nickerie zei Ebu Jones het volgende: “Kow sorgoe dat té oe yere dat Jogi e ka Nickerie oen tab deng krabita, wan mi no mang yep oenoe, if a tjar deng gwe en serieus wanneer Jogi naar Nickerie komt zorgen jullie dat jullie grondpapieren veilig zijn, want Jogi heeft slechts interesse in geiten en grondpapieren.

En de voorzitter van de NDP: Als de vos passie preekt, boer pas op voor je krabita’s. Dit is het niveau van Bouterse en de NDPers. Bouterse en Ebu Jones moeten zich doodschamen. Over de man van 117 en anderen wil ik geen woorden aan vuilmaken. Ik verwacht wel van het DNA lid Mahinder Jogi, dat hij Ebu Jones en Bouterse van repliek dient.

Idris Naipal