Drie verdachten met illegaal vuistvuurwapen aangehouden

Renold K.(29) Demieneo D.(28) en Kelvin S.(29) zijn allen afgelopen weekend door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) in Suriname aangehouden met een illegaal vuistvuurwapen.

De sterke arm kreeg informatie binnen dat op de hoek gevormd door de Herman Steinbergstraat en de Richard Voullairestraat, een zwart gelakt voertuig met daarin drie mannen verdacht deden. Ze zouden gewapend zijn met vuistvuurwapens. De politie speelde meteen in op die melding en het lukte de RBTP’ers om de verdachten in het bedoelde voertuig staande te houden.

Er werd een onderzoek in de auto ingesteld, echter werd er niets verdachts aangetroffen. Op de verdachte Kelvin werd een tas aangetroffen waarin de politie een vuistvuurwapen van het merk Glock aantrof. De verdachte heeft geen machtiging om het vuurwapen bij zich te hebben.

Het trio werd na de ontdekking aangehouden en overgedragen aan de politie van Nieuwe Haven. Kelvin verklaarde bij zijn aanhouding dat het wapen aan Demieneo toebehoord en dat hij het voor hem moest houden. Deze verklaring wordt ondersteund door de medeverdachte Demieneo.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het trio in verzekering gesteld. Het verder onderzoek is overgedragen aan Kapitale Delicten.