Welkomstparty tevens terugkeer Rowane in Seasonband succesvol

The Seasonband met Rowane bekend van de nummer 1 hit ‘Wisi man no kier mi ete’ is een jonge muziek formatie o.l.v Roberto ‘Gbosss’ Banel welke snel aan het groeien is nationaal als internationaal met hun pakkende nummers en sterke aanwezigheid op live evenementen.

De band onderscheid zich door het spelen van aantrekkelijke muziek van commerciële tot de Bigi Sma Poku’s waarbij zelfs ook kinderfeestjes regelmatig worden aangedaan.

Onlangs heeft de social media pagina op Facebook van de band 21.000 fans behaald vandaar ook de naam “21.000 likes party” welke afgelopen weekend meer dan 2500 fans heeft kunnen trekken naar de locatie van “Redspot” in Suriname. Tijdens het evenement is Rowane onderscheiden met een bedankje van een van zijn fans (zie foto).

Los van Facebook is de band ook dagelijks actief op de andere sociale platformen zoals TikTok,Snapchat en Instagram. Het gros van de 21.000 fans komt uit Suriname maar uit statistieken blijkt ook dat er genoeg fans van Seasonband zich in Nederland en Frankrijk bevinden. De formatie heeft in de planning om richting eind van het jaar te blijven focussen op kwaliteit en dit te blijven tonen in de vorm van nieuwe producties, videoclips en live opnames die ook online gaan komen voor de fans.

Een tour binnen Europa ligt ook in het verschiet want er zijn al reeds een aantal aanbiedingen van organisatie maar de band wacht het juiste tijdstip op dit moment nog af met de begeleiding van Roberto “Gbosss” Banel welke al meer dan 15 jaar ervaring heeft in de muziek industrie ziet de toekomst er rooskleurig uit voor de formatie genaamd “Seasonband” in Suriname en daarbuiten.