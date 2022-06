Automobilist rijdt schutting kapot na beschrijven bocht met hoge snelheid

De bestuurder van deze Toyota Mark II heeft zondagmiddag een schutting aan de Mariestraat in Suriname kapotgereden.

De man zou met een vrij hoge snelheid de bocht vanuit de Kwattaweg hebben gemaakt om de straat in te rijden. Hij verloor daarbij de controle over het stuur, waarna het voertuig van de weg raakte.

Een vuilnisrek werd eerst omver gereden en vervolgens knalde de wagen tegen de schutting. De bestuurder klaagde van pijn over het lichaam en is per eigen gelegenheid gebracht naar de Spoedeisende Hulp.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. De auto is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd naar berging.