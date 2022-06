Inzittende dood nadat auto tegen brug knalt; vermoedelijke bestuurder zonder rijbewijs vast

Bij het verkeersongeval dat in de middag van donderdag 9 juni op de Oost-Westverbinding plaatsvond, heeft de 59-jarige Armand Cotin het leven gelaten. Hij zat samen met de 45-jarige Bertony C. in een auto die tegen de leuning van een brug knalde, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens omstanders moet Bertony de vermoedelijke bestuurder van de auto zijn geweest. Bertony die niet in het bezit is van een rijbewijs ontkent het voertuig te hebben bestuurd. Hij is na medische behandeling ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het O.M. is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

De politie van het bureau Richelieu kreeg omstreeks 13.51 uur van die dag de melding dat op de Oost-West verbinding ter hoogte van de Oleanekreek een auto tegen de leuning van de brug was opgereden en dat er sprake was van zware persoonlijke ongelukken.

Ingezonden beelden van voorbijganger.

Daar aangekomen vertoonde Armand geen teken van leven meer. Een arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast. Een andere manspersoon, Bertony C. (45) heeft letsels opgelopen en moest medisch worden behandeld.

Volgens het voorlopige onderzoek gaat het om een eenzijdige verkeersongeval, waarbij Armand en Bertony met het voertuig waarin zij gezeten waren, tegen de linker brugleuning zijn opgereden. Het tweetal reed over voornoemde weg, komende vanuit de richting van Tamanredjo, gaande richting Canawapibo. H

et vermoeden bestaat dat de bestuurder ter hoogte van km 24 door tot nog toe onbekende reden de controle over de besturing van het voertuig moet hebben verloren. Daarbij botste het voertuig tegen de ijzeren leuning van de brug met voor Armand het noodlottige gevolg. De twee slachtoffers waren voor de komst van de politie reeds uit de auto gehaald.

In opdracht van het Openbaar Ministerie (O.M.) is het ontzielde lichaam van Armand ter obductie in beslag genomen. De materiƫle schade van het voertuig is aanzienlijk en is door de politie in beslag genomen.