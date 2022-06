Vermist 14-jarig meisje samen met jongeman (21) in pension aangetroffen

De politie van Nickerie heeft woensdag het 14-jarig vermist meisje Tanisha in een oud pension samen met de 21-jarige Calvin T., aangetroffen. Calvin werd door de politie terstond aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Dit bevestigt de politie van Nickerie tegenover Waterkant.Net.

Volgens de politie is er vanaf het prille begin een onderzoek gestart, nadat er aangifte is gedaan van vermissing. De verdachte was bekend bij de grootouders van het meisje. Hij werkte als bouwvakker, zegt de politie. Ook is het bij de politie bekend, dat het kind vaker van huis is weggelopen en dat ze na twee dagen weer thuis kwam.

Nadat het kind drie weken niet thuis kwam, werd weer aangifte van vermissing gedaan. Na bekomen informatie te hebben uitgewerkt werd het duo in het rijstdistrict in een pension aangetroffen.

Chenny, de moeder van Tanisha, zegt dat de oma vaker aangifte van vermissing heeft gedaan, omdat Tanisha bij haar haar grootouders woont. Zij werd steeds door de politie belachelijk gemaakt, waardoor de familie de politie nimmer meldde dat het kind naar huis terugkeerde.

De grootmoeder, die de situatie al beu was stapte woensdag 8 juni naar de media om aandacht van dit probleem aan te kaarten. Opvallend in deze is, dat de politie dezelfde dag de verdachte en het meisje wel heeft kunnen opsporen zegt de moeder.

Tanisha is weer bij haar grootouders ondergebracht. Ze zit in de 6e klas van OS 1. De moeder weet geen raad meer met haar dochter en zij maakt dit voor het eerst mee. De vader van de 21-jarige heeft naar zeggen van de grootouders, gedreigd hun huis in brand te steken. De grootouders overwegen aangifte te doen tegen de bedreiging.