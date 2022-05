Wensenpakket BvL/ALS goedgekeurd door regering

Het wensenpakket van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) is goedgekeurd door de regering. Reshma Mangre heeft dit vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie.

In het goedgekeurde wensenpakket zijn voornamelijk secundaire voorzieningen opgenomen. Mangre heeft laten weten dat dit pakket geldt voor alle leerkrachten tot op het niveau van het IOL en eind juni ingaat.

Hieronder het goedkeurde wensenpakket.

Bij opname ziekenhuis maken leerkrachten met een MO-B of hoger aanspraak op de 1ste klasse ligging. Alle Overige leerkrachten maken aanspraak op 2e klasse ligging.

De leerkrachten (onderwijsgevenden) maken aanspraak op het tandheelkundig pakket C van het SZF. Het pakket bestaat uit 1x controle, 1x tandsteen verwijderen, 2x vullingen en 2x extracties eenvoudig.

Huidig bedrag vergoeding gezondheid- en leesbrillen is SRD 350 en wordt 1 keer in de 2 jaar uitgekeerd. Afhankelijk van de sterkte en type montuur variëren de brillen in de orde van SRD 2500 tot SRD 6000. Het bedrag voor vergoeding gezondheid- en Ieesbrillen wordt verhoogd naar SRD 2000 (1 keer in de 2 jaar).

De permanente educatie wordt vastgesteld op 7% van de bezoldiging to rekenen van 1 oktober 2021.

De toelage voor ondersteuning in verband met afstandsonderwijs wordt vastgesteld op een bedrag van SRD 350 per maand to rekenen van 1 januari 2022.