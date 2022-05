Echtgenoot Cheryll Rijger deelt verontrustend nieuws over haar gezondheid

De echtgenoot van zangeres Cheryll Rijger, Ruben Welles, heeft vanmiddag verontrustend nieuws gedeeld over de gezondheid van zijn vrouw. Cheryl die behandeld wordt aan een hersentumor, reageert niet meer door de verhoogde druk in haar hersenen schrijft hij op Facebook.

“Cheryll is op dit moment heel erg. Ze reageert niet meer door de verhoogde druk in haar hersenen. Chemo heeft niet gewerkt. Haar weerstand en lichaam is op. Ze heeft heel veel pijn. De familie en ik proberen alles aan te doen zodat ze geen pijn heeft”, aldus Welles.

Vorige week was Cheryll nog live te zien toen ze, vanuit haar ziekbed, samen met Sijzje Tjon A Tjoen een lied zong (foto).

Welles zegt verder een ieder te willen bedanken voor de gebeden en ondersteuning tot nu toe en schrijft: “Bedankt voor jullie attentie. Nemen jullie me niet kwalijk als ik niet opneem of optimaal reageer.”

In februari dit jaar gaf Cheryll Welles Rijger een interview aan D-TV over haar gezondheid: