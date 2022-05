Lions Club Paramaribo Central doneert goederen in kader 65ste jaardag

Lions Club Paramaribo Central heeft vrijdagmiddag aan een 8-tal ziekenhuizen in Suriname een grote hoeveelheid goederen gedoneerd in het kader van haar 65ste jaardag op 8 mei.

Ook het Ministerie van Volksgezondheid heeft twee nieuwe laptops ontvangen. Huize Emma heeft ook een 10- tal voedselpakketten ontvangen. Daarnaast is er vor het ’s Lands Hospitaal is een nieuwe triage poli neergezet in verband met Covid-19.

Lions Club Paramaribo Central is de grondlegger van het Lionisme in Suriname en heeft de afgelopen jaren diverse projecten uitgevoerd voor de health sector in Suriname.

Volgens de IPP van de club, Lion Glenn Tewari MJF, heeft de schenking van vrijdag een waarde van SRD 200.000. Middels fundraisingsprojecten en support van donateurs is dit alles mogelijk gemaakt.

De schenking bestond uit groenten, fruit, levensmiddelen, laptops, reinigingsmiddelen, rollators en een speciale zitbank voor de afdeling kinderoncologie van het AZP.