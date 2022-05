Sekswerkster steekt klant neer in pension

De 21-jarige commerciële sekswerkster, Chanice H. heeft zaterdagnacht een man, met wie zij naar een pension was geweest, neergestoken na een woordenwisseling over geld.

Het slachtoffer is een visser, die de vrouw bij een hotel in Paramaribo ontmoette. Het lukte haar om de man zover te krijgen voor het hebben van sex tegen betaling.

De klant bracht de vrouw naar een pension te Livorno. Daar aangekomen gaf zij te kennen geen zin in seks te hebben. Zij eiste 50 USD van de man, want ze vond dat ze niets had verdient.

Er ontsond een woordenwisseling tussen hen, waarbij de sekswerkster de man tot twee keren toe heeft gestoken in zijn rug. Na de daad sloeg de vrouw op de vlucht.

Het slachtoffer werd naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Hij is na medische behandeling huiswaarts gestuurd.

De politie heeft de vrouw later op de dag op een adres in Paramaribo aangehouden. Zij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst.