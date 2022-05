Personeel Overheidsinstanties worden getraind in Visserij Inspectie

In aanloop naar de ratificatie van de Port State Measures Agreement (PSMA) in de strijd tegen Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde (IOO) visserij zal het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname, een training verzorgen in het inspecteren van vissersvaartuigen.

Deze training zal worden uitgevoerd door trainers van de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) en is erop gericht om de verschillende belanghebbende autoriteiten voldoende achtergrondinformatie en kennis te verschaffen om op efficiënte en correcte wijze inspecties van vissersvaartuigen in de havens uit te voeren. De training bestaat zowel uit een theoretisch als praktisch gedeelte.

De training vindt plaats van 9 tot en met 13 mei 2022 in hotel Torarica. Op woensdag 11 mei 2022 zullen de deelnemers praktische oefeningen op visserij aanlandingsplaatsen uitvoeren. De training wordt bijgewoond door deelnemers van verschillende overheidsinstanties, die elk een rol te vervullen hebben in het tegengaan van illegale visserijactiviteiten, namelijk het Directoraat Visserij (LVV), Kustwacht Suriname, Maritieme Politie, Marine, Maritieme Authoriteit Suriname, Arbeidsinspectie, Douane, Cevihas N.V., Havenbeheer N.V., het Viskeuringsinstituut en SAIL N.V.

Naast het delen van technische kennis en ontwikkelen van inspectie vaardigheden, heeft de training ook tot doel om de samenwerking tussen alle deelnemende autoriteiten te versterken. IOO visserij kan immers enkel op effectieve wijze worden aangepakt indien de bevoegde instanties correct en efficiënt met elkaar samenwerken. De training vormt een voortzetting van een samenwerking die in 2020 is ingezet en reeds heeft geleid tot de gezamelijke ontwikkeling van een “Nationale Strategie en Roadmap” voor IOO bestrijding en een concept Memorandum of Understanding (MoU) tussen alle betrokken instanties.

De training vindt plaats met technische ondersteuning van de FAO en middelen die beschikbaar gesteld zijn via een grant van de IDB “Technical assistance for Sustainable Fisheries Practices”.