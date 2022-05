Het ontzielde lichaam van een man is vanmorgen rond 11.45 uur aangespoeld ter hoogte van Safri River Ressort aan de Suriname rivier. Gewestelijke politiecommandant van Para, hoofdinspecteur Lloyd Tolud, bevestigt het voorval.

Vermoedelijk gaat het om het lijk van de man die maandagmiddag van zijn waterscooter in de rivier is gevlogen en in de diepte is verdwenen. Naar verluidt had het slachtoffer geen zwemvest aan.

De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.