Deze Toyota Mark II heeft vanmorgen rond 07.50 uur een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname kapotgereden op de hoek van de Oude- en Nieuwe Charlesburgweg.

Het voertuig is na het ongeval in brand gevlogen, maar buurtbewoners hebben het vuur snel kunnen doven door emmers water te gooien.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.