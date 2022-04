President Santokhi neemt deel aan gezamenlijk ontvasten in moskee

President Santokhi heeft deze week een bezoek gebracht aan de Nasir Moskee van de Ahmaddiya Moslim Gemeenschap Suriname op Ephraimzegen. Tijdens dit bezoek nam hij deel aan de iftar (gezamenlijk ontvasten), gevolgd door een salaat (gebed) en het avondmaal.

Het staatshoofd heeft de aanwezigen bemoedigende woorden toegesproken. De regeringsleider werd vergezeld door minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks van de Ahmaddiya Moslim Gemeenschap Suriname toonde zich bijzonder ingenomen met het bezoek van het staatshoofd. “President, wij zijn zeer verheugd dat u in deze heilige maand Ramadan ervoor heeft gekozen om samen met ons te ontvasten en een deel van uw kostbare tijd met ons door te brengen”, aldus de voorzitter. Hij geeft verder aan dat voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van de Nasir moskee er een president op bezoek is geweest.

President Santokhi heeft aangegeven dat de doelen van het vasten zelftransformatie, zuivering en gehoorzaamheid aan de geboden van de Schepper (Allah) zijn. “Het vasten leert ons niet alleen de moed om ontberingen het hoofd te kunnen bieden, maar is ook van belang bij het versterken van broederschap en waarachtigheid. Het is een oefening voor gelovigen, om de kwaliteit van slagkracht en vastberadenheid te ontwikkelen”, stelt het staatshoofd.

Het staatshoofd heeft de uitdagingen waarmee de regering de afgelopen periode te maken heeft gehad gedeeld met de aanwezigen. Hij geeft aan dat alle mogelijke maatregelen door de regering zijn getroffen om de samenleving te beschermen tegen armoede.