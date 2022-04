In goot verdronken kindje was op vakantie uit Frans-Guyana

Het meisje dat in de avond van Goede Vrijdag in een goot aan de Weltevredenweg viel en kwam te overlijden, is de 19 maanden oude Rodele Bokian. De moeder van het slachtoffer kwam dezelfde dag samen met haar zoon en haar dochtertje vanuit Frans-Guyana met vakantie naar Suriname.

De dreumes speelde in huis met anderen. Rond 21.30u merkte de moeder echter dat haar kind niet in huis aanwezig was. Ze stelde met de overige familieleden een onderzoek in, echter zonder het gewenste resultaat.

Ze begaf zich naar buiten dicht bij de goot en zag belletjes in het water. Zij ontdekte haar dochter in de goot en haalde haar eruit. Bij aankomst van de ingeschakelde ambulance bleek dat het meisje het leven had gelaten.

De politie van Latour was ook ter plaatse en schakelde een arts in die de dood vaststelde. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijkje aan de nabestaanden afgestaan.