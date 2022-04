Suriname op New York Travel and Adventure beurs

Suriname heeft onlangs geparticipeerd aan de New York travel and adventure beurs. Het Surinaamse ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, in de personen van minister A. Jubitana en directeur R.Boeddha ondersteund door de VN missie onder leiding van ambassadeur Sitaldin, de SHATA en particulieren bedrijven zijn gestart om de Amerikaanse markt bekend te maken met wat Suriname te bieden heeft.

“Corona heeft erge gevolgen gehad voor het gehele toeristisch veld. De beurs is aanzienlijk kleiner ten opzichte van de voorgaande jaren voor de pandemie. Maar de belangstelling van de Amerikaanse toerist hebben we nog steeds”, aldus de organisatie die er stond van 18 tot 20 maart 2022 en verder zegt:

De eerste dag was de dag voor de media-exposure. Alhoewel Surinam Airways al vluchten onderhield is met de komst van American Airlines die een belangrijke rol nu ook vervult voor de connectiviteit tussen Suriname en Verenigde Staten van Amerika. De American Airlines brand is voor de gemiddelde Amerikaan een vertrouwd merk.

Dag twee en drie waren voor de consumenten. De tasting van Fernandes snacks en Borgoe rum trekt altijd wel de aandacht van de bezoekers van de beurs. De interesse is er dus wel alleen moeten we deze markt blijven informeren over Suriname en de mogelijkheden om ook in Suriname hun vakantie te vieren. Suriname is geen traditionele vakantiebestemming met zon en strand, maar is een land met veel natuur en een met vele verschillende culturen.(Tekst loopt door onder foto)

Wij moeten veel gaan investeren in het branden van Suriname bij de Amerikaanse toerist. De eerste stap is gemaakt door deel te nemen aan de Travel and Adventure beurs van New York, wij moeten met alle actoren ervoor zorgen dat wij de bekendheid van Suriname blijven promoten.

Verenigde staten is groot en uitgestrekt, promotie op deze markt moeten we in meerdere steden aanpakken. Er zijn contacten gelegd met de media, schrijvers, vloggers, bloggers en marketingconsultants, echter moet eerst worden geëvalueerd waar wij naartoe willen gaan en hoe we dat willen bereiken.

Het is nu de tijd dat de overheid en de Particulieren bedrijven samen Toerisme Suriname de plek bezorgen dat zij verdient.