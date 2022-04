Overleden bromfietser is 51-jarige man; duurde lang voor hulp kwam

De bromfietser die gisteravond om het leven kwam aan de Houttuinweg in Suriname, is de 51-jarige Eric T. Naar verluidt is het slachtoffer van zijn brom gevallen en heeft vermoedelijk een nekfractuur opgelopen door de val.

Het gaat zeer waarschijnlijk om een eenzijdig verkeersongeval, dat zich zaterdagavond rond 22.00u voordeed. Volgens medeweggebruikers die de man te hulp schoten, duurde het langer dan drie kwartier voordat de hulpdiensten ter plaatse arriveerden.

Bij aankomst van het medisch personeel bleek dat de bromfietser reeds het leven reed had gelaten. Een arts stelde de dood vast waarna het ontzielde lichaam door een uitvaartbedrijf werd afgevoerd naar het mortuarium.

Het lichaam van de bromfietser is niet in beslag genomen.