Ewald Krolis Memorial Day Concert op 15 mei

Ter gelegenheid van het feit dat de legendarische Surinaamse zanger Ewald Krolis in mei van dit jaar bij leven de leeftijd van 75 jaar zou hebben bereikt, hebben A4Q Productions en KasekoDatra de handen ineengeslagen om het ‘Ewald Krolis Memorial Day Concert’ te organiseren in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk.

‘Meri mi’, ‘Ala piking nengre’, ‘Switi bamoro’, ‘Mi kanto’, ‘Bigi famirie mang’, etc. Wie kent deze tijdloze nummers niet van deze geweldige zanger? Hij heeft een enorme hoeveelheid prachtige nummers geschreven en uitgevoerd met zijn band Caribbean Combo. Zelfs heden ten dage spelen verschillende bands nog zijn liedjes.

Op deze bijzondere dag zullen alle bekende nummers van Ewald Krolis te horen zijn. De muzikale begeleiding ligt in handen van de Ewald Krolis Tribute Band. Deze formatie is samengesteld door Regillio Koorndijk, beter bekend als Karoe. Hij vond dat het nodig was om deze geweldige zanger en zijn liedjes respectvol te eren.

Daarbij staat de autheticiteit en de sfeer centraal die deze nummers tot tijdloze hits hebben gemaakt. De Ewald Krolis Tribute Band bestaat uit ervaren muzikanten waarvan enkele zelfs deel hebben uitgemaakt van de originele Caribbean Combo.

De vocalisten van de Ewald Krolis Tribute Band zijn Earl Ristie (La Caz), Robby Krolis (Caribbean Combo, broer van Ewald Krolis) en Nato (Master Blaster). Voor deze speciale gelegenheid zijn Gerold (Funmasters) & Angelo (Master Blaster) ook van de partij. De hosting zal op deze bijzondere dag gedaan worden door de zoon van Ewald Krolis: Gilliano Krolis.

Mis dit eerbetoon aan een van de iconen uit de Surinaamse muziek niet en kom gezellig dansen met de Ewald Krolis Tribute Band. Kaarten zijn hier online verkrijgbaar.