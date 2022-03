Vrouw tijdens cultureel bad overvallen door rover

Een 47-jarige vrouw is zondagmorgen overvallen tijdens het nemen van een cultureel bad. Dit gebeurde rond 15.00u in een zijstraat van de Tout Lui Fautkanaalweg in Suriname.

Het slachtoffer Sonja was bij een bonu kampoe om een cultureel bad te nemen. Op gegeven moment vertrok de bonuman even, om wat spullen te halen.

Kort hierna kwam een andere man gewapend met een vuistvuurwapen uit het bos en viel de vrouw van achteren aan. Ze stribbelde tegen waarbij de rover haar met het wapen op het hoofd sloeg en daarbij enkele schoten in de lucht loste.

De verdachte maakte haar tas inhoudende SRD 5.000 en een Nederlands paspoort buit en is via dezelfde weg weer het bos gevlucht. De politie trof ter plaatse een scherp patroon van 9 mm aan.

Het slachtoffer liep een barstwond op aan het hoofd en is per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.

Van de rover ontbreekt nog elk spoor.