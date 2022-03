Kaarsen op Onafhankelijkheidsplein in verband met Earth Hour

Ook in Suriname waren er dit weekend activiteiten in verband met Earth Hour, een internationaal evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting en andere elektrische apparatuur in hun huis voor 1 uur te doven.

Tussen 20.30 en 21.30 lokale tijd ging wereldwijd bij miljoenen mensen en bij beroemde gebouwen een uur het licht uit als signaal dat we beter met de aarde moeten omgaan.

Ook op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo ging het licht uit. Daar werden er tussen 20.30 en 21.30 kaarsen aangestoken (foto) en verspreid geplaatst op het plein.

Het doven van de lichten is een symbolisch signaal aan iedereen dat we beter voor de natuur moeten zorgen. In Suriname werd met Earth Hour Lights Off moment het signaal gegeven dat Suriname als dichtst beboste land op aarde voor de hele wereld van belang is. Dat moeten we behouden voor toekomstige generaties.

WWF-Guianas richt zich dit jaar met Earth Hour op plastic vervuiling: