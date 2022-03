Vluchtende inbraakverdachte neergeschoten door RBTP

Bij een politieactie woensdagavond aan de Bosrokomanstraat in Suriname, is een 55-jarige inbraakverdachte neergeschoten toen hij op de vlucht sloeg.

Leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) hielden gisteravond vier verdachten aan, die bezig waren in een in aanbouw zijnde woning alsook in een voertuig in te breken. Een van de mannen sloeg op de vlucht en werd geraakt door een politiekogel.

Het gaat om de 55-jarige Andre D, een oud bekende van de Surinaamse politie. Hij negeerde alle bevelen van de politie. Ook waarschuwingsschoten brachten hem niet op andere gedachten, waardoor de politie genoodzaakt was om gericht op de verdachte te schieten.

De drie overige verdachten te weten Stefano A. (30), Ivano E. (30) en Giovanni M.(32) zijn na goed speurwerk van de politie ook in de kraag gevat. De verdachten waren ter plaatse met een busje, dat door de politie in het belang van het onderzoek in beslag is genomen.

Het is vooralsnog niet bekend wat de daders allemaal hebben buitgemaakt. De neergeschoten man liep tijdens de opsporing en zijn aanhouding een schotwond op aan zijn linker onderbeen en verkeert buitenlevensgevaar.

De politie van Geyersvlijt is belast met het onderzoek.