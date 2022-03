Bromfietser van achteren aangereden door automobilist

Bij een aanrijding tussen een auto en een bromfiets vanmiddag aan de Baronstraat in Suriname, is het voorwiel van de bromfiets los geraakt van de rest van het vervoermiddel (foto).

De bestuurder van de brom reed over bovengenoemde straat, een zijstraat van de Bonistraat en werd rond 12.45u van achteren aangereden door de automobilist. De bromfietser raakte daarbij gewond.

De bestuurder van het voertuig zou de controle over het stuur hebben verloren met de botsing als gevolg. De bromfiets was in tweeën gesneden door de botsing. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek.