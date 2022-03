Militair bedreigt huisgenoten met machinegeweer op rouwzitting

Een militair in Suriname is donderdagavond door de Militaire Politie (MP) in verzekering gesteld. Dit nadat de man met een machinegeweer tekeer ging en zijn huisgenoten met de dood had bedreigd op een rouwzitting aan de Doekhieweg.

De MP bevestigt de inverzekeringstelling van de man R.M. tegenover de redactie van Waterkant.Net. Uit het onderzoek blijkt dat hij met het geweer omstreeks 18.30u naar de rouwzitting ging en daar de bedreigende uitlatingen deed tegen zijn huisgenoten.

De vader van de militair is onlangs overleden. Het vermoeden bestaat dat er ruzie was tussen de verdachte en zijn huisgenoten.

Nadat hij de uitlatingen had gedaan verliet hij de plaats. Toen de ingeschakelde politie van Flora na de melding ter plaatse verscheen, had de verdachte de plaats reed verlaten. Hij is later door de MP aangehouden.

R.M. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.