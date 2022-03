Meisje van anderhalf jaar misbruikt tijdens oppas bij familie

Een meisje van anderhalf jaar is in het weekend seksueel misbruikt tijdens oppas bij familie in Paramaribo. De moeder ontdekte bloed bij het geslachtsdeel van haar dochtertje en bracht haar voor medische behandeling.

Uit onderzoek is gebleken dat het maagdenvlies van het slachtoffer niet meer intact is. Iemand is met een vinger in haar geslachtsdeel geweest. De moeder stapte naar de politie en deed aangifte van het voorval.

De moeder verklaarde dat zij haar kindje voor oppas bij familie had gelaten omdat zij moest werken. Toen zij weer thuis kwam, sliep haar dochtertje. Zij merkte dat het meisje pijn had bij haar benen. Naar haar zeggen maakte haar dochtertje abnormale bewegingen met de benen.

De aangever stelde een onderzoek in en maakte de pamper open. Daarbij zag zij bloed bij het geslachtsdeel van het meisje. Het is nog onbekend wie de daad heeft gepleegd. Het onderzoek van de politie is in volle gang.