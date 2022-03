Protocol MoU met Turkije geeft impuls aan ontwikkeling van diplomatie

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft afgelopen weekend een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu, op het gebied van protocol.

De bewindsman die in Turkije vertoefde voor deelname aan het Antalya Diplomatic Forum, maakte tevens deel uit van het panel ‘Re-energizing the dynamism in Latin America and the Caribbean’ waar onder andere gediscussieerd is over het post-COVID-19 beleid en de te ondernemen stappen ter herstel van ontstane crises in gemeenschappen.

Minister Ramdin heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bilaterale ontmoeting te hebben met minister Çavuşoğlu, geheel in lijn met het terzake onderwerp van diplomatie. In de MoU zijn er verschillende mogelijkheden geïdentificeerd die de relatie tussen beide landen verder impuls zullen geven.

Het doel is om uitwisseling van informatie te bevorderen en specifiek ervaringen op het gebied van nationale- en internationale praktijken van protocol voor bilaterale- en multilaterale activiteiten, gebaseerd op wederzijds voordeel. Daarnaast is ook de samenwerking op het gebied van handel en economie onderstreept.