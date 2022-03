Jager voor dier aangezien en doodgeschoten

De jager die vannacht doodgeschoten werd in het Loksie Hatti gebied door zijn mede-jager, is de 33-jarige Vishal D. Het slachtoffer werd vermoedelijk voor een dier aangezien en werd in het gelaat geschoten.

Waterkant verneemt dat het jachtgeweer van de schutter gedekt was. Hij is aangehouden en ter voorgeleiding naar Paramaribo afgevoerd. Het is niet bekend als het ontzielde lichaam ter obductie in beslag is genomen.

De verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname zijn nog in het gebied bezig met het onderzoek.