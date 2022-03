VIDEO: School in Amsterdam wil juf uit Suriname aannemen

Momenteel zijn er ruim 9000 fulltime lerarenbanen vacant in Nederland. Het programma Kassa! BNN Vara wil weten: Hoe lossen scholen dit probleem op? De omroep is hiervoor op bezoek gegaan bij de Indische Buurtschool in Amsterdam die met een juf uit Suriname het probleem wil oplossen.

De school dacht begin dit jaar een oplossing gevonden te hebben in de persoon van Arti Sharmila Soekhlal, een zeer ervaren Surinaamse leerkracht. Soekhlal solliciteerde voor een baan als juf voor groep 5 omdat ze graag in Nederland ervaring wil opdoen. “Het leek een mooie oplossing. Zeker omdat Suriname juist een lerarenoverschot kent”, aldus Kassa die verder schrijft:

Soekhal en de andere kandidaat krijgen helaas geen werk- en verblijfsvergunning van de IND. De IND stelt dat het Surinaamse lerarendiploma niet gelijkwaardig is aan het Nederlandse PABO-diploma maar eerder vergelijkbaar met een diploma van een Nederlandse onderwijsassistent. En in Nederland en Europa zijn er genoeg onderwijsassistenten beschikbaar.

Directeur Sean Morrissey vindt het doodzonde dat het niet is gelukt om Soekhlal hierheen te halen. “We wilden haar op alle mogelijke manieren coachen zodat ze snel hetzelfde niveau als haar nieuwe Nederlandse collega’s zou bereiken”, zegt Morrissey. “We willen graag een native speaker voor de klas. Dat lukt wel met een Surinaamse juf maar niet met een Zwitser.”

Ook Soekhlal is teleurgesteld: “Ik heb gesolliciteerd omdat ik dacht iets voor het Nederlands onderwijs te kunnen betekenen.” (Via BNN Vara Kassa)