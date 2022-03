Politie schiet op vluchtauto nadat verdachte bevelen negeert

Een politieman in Suriname heeft donderdagavond op een Toyota busje geschoten, nadat de verdachte D.Z. de bevelen van de politie negeerde. De man had eerder op de dag een Toyota Altezza van zijn collega weggenomen.

Kort voor de diefstal c.q. verduistering was de aangever samen met de verdachte in de auto. Ze zijn collega’s van elkaar waarbij D.Z. aangaf honger te hebben. De benadeelde gaf D.Z. wat geld, die dit echter weigerde aan te nemen. Uiteindelijk stapte de autobestuurder uit en begaf zich naar een restaurant. Hij liet zijn collega in de auto achter.

Nadat de bestuurder met het eten terugkwam merkte hij dat zijn voertuig nergens te vinden was. Hij belde op het nummer van zijn collega D.Z., maar die was niet bereikbaar. De aangever was radeloos en stapte naar de Surinaamse politie. Hij deed aangifte van verduistering.

Nadat de benadeelde de zaak op social media plaatste, reageerde de verdachte dat hij met zijn auto naar Commewijne was vertrokken. Hij beloofde de auto terug te brengen.

De politie van Lelydorp werd wederom geraadpleegd. In opdracht van de politie moest D.Z., zich met de auto aanmelden op het politiebureau Lelydorp. Hij weigerde zulks te doen. Met veel moeite liet de verdachte de wagen naast een pand achter aan de Indira Gandhiweg. Hij gaf deze informatie telefonisch door aan de aangever.

De benadeelde waarschuwde de politie die ook ter plaatse verscheen. Terwijl de sterke arm bezig was, arriveerde de verdachte met een busje. Hij knoopte een gesprek aan met een neef van de aangever. De politie sommeerde de man om zich over te geven.

D.Z. rende snel naar het busje en reed weg. Hij zat met anderen in het busje. De politie loste een schot op een band van de vluchtauto, maar het is niet bekend of die is geraakt. Hij ontkwam en verplaatste zich met het busje.

De politie heeft de achtergelaten Toyota Altezza van de aangever in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Aan de opsporing van de verdachte wordt gewerkt.