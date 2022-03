Jairon (14) ligt bijna 2 maanden dood in woning bij vader

Afgelopen vrijdag werd de 14-jarige Jairon dood aangetroffen in een villa in het Belgische Turnhout. De tiener verbleef met vijf anderen daar met zijn vader, die niet meer samen is met de moeder. Jairon lag bijna 2 maanden dood op bed toen hij aangetroffen werd.

De moeder van Jairon probeerde keer op keer contact te krijgen met haar zoon, maar werd telkens afgewimpeld door de vader. Ze was bezorgd omdat ze haar drie kinderen die bij haar ex waren, al enkele weken niet meer had gehoord. Op dinsdag 15 februari sloeg ze alarm en schakelde de politie in.

De politie stuurde daarop een patrouille naar het huis dat haar ex mede huurde. Bij een controle binnen vond de politie het lichaam van haar 14-jarige zoon. De jongen lag dood op bed en was al op 4 januari overleden. Zijn twee broers waren ongedeerd.

Het Algemeen Dagblad schreef hierover dat agenten vermoeden dat de jongen ziek werd en dat de bewoners hem trachtte te genezen met geesten en goden in plaats van met een dokter en medicijnen. Volgens Belgische media zouden de bewoners heel gelovige Nederlanders van Surinaamse afkomst zijn.

Maar dat laatste is niet juist. De vader van Jairon en een aantal personen die in het huis waren, zijn namelijk van Antilliaanse afkomst. Bronnen melden aan onze redactie dat ze sektarisch gedrag zouden vertonen. De moeder die de ex-partner van de vader is en niet in de villa woonde, heeft haar roots wel in Suriname. De vrouw gaat momenteel door een hel, zegt haar advocaat.

Waaraan de jongen is overleden, is niet duidelijk. Afgelopen weekend was er een obductie (autopsie), maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Zaterdag is de begrafenis van Jairon. Hiervoor is deze inzamelingsactie opgezet.

De vader en de vijf anderen die in de villa woonden zitten voorlopig in de cel op verdenking van onthouden van verzorging met de dood als gevolg en ook schuldig verzuim. Zowel jong als oud in de woning wist dat de jongen overleden was. Volgens het parket van Antwerpen stierf de jongen ‘omdat zij hem niet of niet voldoende hielpen toen hij hulp nodig had’.