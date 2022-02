Bewaker beroofd en vastgebonden aan heftruck 

Tijdens een roofoverval bij een loods van een houtbedrijf in oprichting aan de Naaldvarensweg in Suriname, is een bewaker beroofd en vastgebonden aan een heftruck.

Omstreeks 04.00u vielen twee criminelen het slachtoffer aan. Zij waren gewapend met een jachtgeweer en hielden de bewaker daarmee onder schot. De buit betreft een mobiele telefoon van de bewaker en twee accu’s. Na de daad lieten de daders het slachtoffer gekneveld achter.

In de morgen trof de voorman de bewaker gekneveld aan. Zijn handen waren aan een heftruck vastgebonden. Hij maakte een foto van het slachtoffer in die situatie en toonde deze aan de politie. Het slachtoffer liep geen zichtbaar letsel op.

Uit onderzoek blijkt dat de buitgemaakte accu’s niet bruikbaar zijn. De daders verschaften zich geen toegang tot de loods, waarin de benadeelde waardevolle machines heeft opgeslagen. Het onderzoek duurt voort.