Beveiliger die vriend helpt na verkeersongeval raakt tas met pistool en geld kwijt

Een 32-jarige man die zijn vriend te hulp schoot na een verkeersongeval afgelopen nacht aan de Ringweg Zuid, heeft bij de politie verklaard dat zijn buiktas met daarin een pistool en geld uit zijn auto is gestolen. De benadeelde verklaarde ook dat hij een beveiligingsman zou zijn, die te werk is gesteld bij het kabinet van de president van Suriname.

Een voertuig knalde rond middernacht aan de Ringweg Zuid ter hoogte van City Trading, tegen een boom en belandde vervolgens in de trens. De bestuurder belde na het ongeval een vriend op, die beveiliger is, om hulp te verlenen.

Volgens verklaring van de beveiligingsman bevond hij zich thuis toen zijn vriend hem belde en doorgaf dat hij betrokken was bij het verkeersongeval. De man nam zijn buiktas en reed snel naar de plaats van het ongeval. Hij parkeerde zijn voertuig en haastte zich naar zijn vriend, waarbij hij vergat om zijn auto op slot te doen.

Nadat de politie van Munder ter plaatse arriveerde, ging de beveiligingsman terug naar zijn auto en zag tot zijn schrik dat zijn buiktas er niet meer was. Hij vermoedt dat die door drie mannen moet zijn weggenomen, daar toen hij bezig was hulp te bieden aan zijn vriend het trio in de buurt van zijn voertuig had gezien.

Na de ontdekking van de diefstal alarmeerde hij de politie die ter plaatse bezig was met het onderzoek van het eenzijdig verkeersongeval. De aangifte is opgenomen en het onderzoek duurt voort. De bestuurder werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.