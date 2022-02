TV: Simone Weimans naar Suriname in ‘Verborgen verleden’

Komend weekend start een nieuwe serie van het TV programma ‘Verborgen verleden’. En in de eerste aflevering gaat de Surinaams-Nederlandse journalist en NOS-presentator Simone Weimans naar Suriname. Dat meldt de website Suriname.NL.

Verborgen verleden is gebaseerd op het Britse format Who do you think you are? en wordt al jaren uitgezonden door de NTR. In de nieuwe reeks zijn weer acht Nederlanders te zien die de deur achter zich dichttrekken zonder dat ze weten waarheen precies de reis hen zal voeren.

De aflevering met Simone is zaterdag 19 februari 2022 te zien op NPO2 om 20.30u. In het programma gaat ze in Suriname op zoek naar haar roots. Wie waren haar voorouders en wat deden ze? Ze komt op het spoor van vier bijzondere vrouwen die al vrij waren ver voordat de slavernij werd afgeschaft.

Een ontroerende reis langs een verdronken dorp, een verlaten plantage en bruisend Paramaribo volgt. Simone leert haar voorouders kennen, mensen die altijd de blik op de toekomst gericht hadden.