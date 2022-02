Nationale Tafel Tennis Kampioenschappen in Nickerie

Voor het eerst in de geschiedenis van de Surinaamse Tafel Tennis Bond (STTB) heeft men een groep van 8 meisjes voor de tafeltennissport weten te interesseren. Afgelopen weekend organiseerde het bestuur van de STTB de Nationale Kampioenschappen in het NTC Sportcomplex te Nieuw Nickerie.

Na bijkans 30 jaar is het huidig Bestuur onder leiding van Gieta Girjasing in staat geweest een meisjescompetitie in de categorieën U13 en U15 te organiseren. Voorheen werden de kampioenschappen in Paramaribo gehouden en wel voor gemende groepen. Er was geen meisjes/dameskampioenschappen omdat toen heel weinig meisjes deze sport beoefenden.

Het is daarom toe te juichen dat dit bestuur er alles aan doet deze sport te decentraliseren en jongeren – voornamelijk meisjes- te interesseren voor de tafeltennisport.

In het district Nickerie heeft dit reeds vruchten afgeworpen want het is voor het eerst in de geschiedenis van de STTB dat men een groep van 8 meisjes voor de tafeltennissport heeft weten te interesseren, te trainen en gemotiveerd te houden door hun verrichtingen nauwlettend te volgen.

Dit doet zij door regelmatig trainingssessies te organiseren in het district zodat het bestuur toezicht kan houden op hun vorderingen. Omdat er een grote groep meisjes in het district Nickerie deze sport beoefenen, heeft het bestuur besloten de Nationale Kampioenschappen 2022 in dit district te houden.

Het voornemen is erop gericht, binnen afzienbare tijd, de Nationale kampioenschappen voor heren in Paramaribo te organiseren; hierbij zullen ook senioren en veteranen aan bod komen.

De uitslagen van Nationale Tafel Tennis Kampioenschappen 2022 zijn als volgt;

Meisjes U15

Maria Kanhai Letitia Sentano Cindy Monkou

Meisjes U13