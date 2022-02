Man verdwijnt in diepte na bootongeluk

Een man uit het dorp Dangogo aan de boven Suriname in het district Sipaliwini, wordt sinds gisteren in de vooravond vermist. Volgens een dorpeling vertrok het slachtoffer ‘Todio’ per boot om de oversteek te doen.

Door tot nog toe onbekende reden kapseisde de boot, waardoor de jongeman te water raakte en in de diepte is verdwenen. De politie van Djoemoe is vandaag ingeschakeld om een onderzoek in te stellen.

De dorpsbewoners gaven aan dat de jongeman met de boot van zijn tante alleen de Suriname rivier was opgevaren. Er is momenteel een zoekactie op touw gezet. Het onderzoek duurt voort.