Man gooit zakje met drugs weg bij het zien van politie 

De Narcotica Brigade in Suriname, pleegde vrijdag een controle op de hoek van de Herman Steinberg- en Richard Voullairestraat, waarbij de 33-jarige Dafnon K. is aangehouden met drugs in zijn bezit. Volgens door de Surinaamse politie bekomen en uitgewerkte informatie werd er op de bovenvermelde hoek drugs verhandeld, waardoor de agenten overgingen tot actie.

Op de locatie werd een groep mannen aangetroffen. Bij het zien van de politie gooide Dafnon een zak, die hij bij zich had, weg. Bij een ingesteld onderzoek in die zak stuitte de politie op een hoeveelheid marihuana en hasj. De drugs werden in beslag genomen en de verdachte werd overgebracht naar de afdeling van de Narcotica Brigade.

Dafnon ontkende de drugs in het zakje te hebben weggegooid. Ook ontkende hij dat het verboden spul aan hem toebehoord. In het belang van het onderzoek is Dafnon, de vermoedelijke drugsverkoper, na afstemming met het Openbaar Ministerie voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen in verzekering gesteld.