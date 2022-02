Fabiola Carmelita zingt nieuwe song in Engels

De nieuwe single van zangeres en liedjesschrijfster Fabiola ‘Fabi’ Carmelita wordt niet in het Sranan gezongen, maar in het Engels. Ze legt momenteel samen met haar gitarist in Zweden en producer in Frans-Guyana de laatste hand aan die song.

“Dit is de brug naar een ander genre en het is sowieso een andere taal. Mijn eigen pokus komen zeker ook gauw. Ik ben benieuwd hoe de mensen erop zullen reageren”, zegt ze

Fabiola scoort haar eerste hit met ‘Yu Opo Mi’, de Sranan-versie van ‘Yu Raise Me Up’. Haar tweede song ‘Nyun Pikin’m haar versie van ‘When a child is born’, die in december 2020 uitkwam, is niet een grote hit geworden.

Haar derde song ‘Na Gado Gi’ stond maar liefst 7 weken op de eerste plek van hitlijst de Top 30 Power hits van radio SRS. ‘Yu Opo Mi’ is geïnspireerd door een voorval dat de zangeres en liedjesschrijfster heeft meegemaakt.